最速155キロの直球で、ねじ伏せろ―。ソフトバンク城島健司CBO（49）が18日、育成選手契約から2度目の支配下登録復帰を果たした大竹風雅投手（26）に期待を寄せた。「なんと言っても武器は、あのスピードガンでもなかなか出せない直球でしょう。魅力的な球を持っているし、期待通りの投手として準備をしてくれていた。タイミング的にも、大竹はGOだったんです。勝ちパターンでも何でも、日本を代表するピッチャーになってほし