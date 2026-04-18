お笑いタレントの平野ノラ（47）が、18日までに自身のブログを更新。“コギャル姿”を披露した。【写真】コギャルに大変身した平野ノラ平野は「今日は朝からコギャルなロケでした！」と伝え、ピンクやブルーのフラワーモチーフのヘアアクセサリーに、ラメ感のあるアイメイクを合わせた華やかなスタイルを披露。ブラウン系の制服風コーディネートにリボンを組み合わせた衣装で、当時のギャル文化を思わせる仕上がりとなっている