低層の雑居住宅と零細工場や商店が密集し、昔ながらの人々の生活が濃厚に密集した空間が広がっている背後に高層ビルが林立する風景。中国では急速に都市化が進行する一方で、既存の農村が都市の中に取り込まれ、周辺を高層ビルに囲まれた通称「城中村」が多く存在する。 これまで都市部に安価な労働力を供給し、サービス業や軽工業といった経済を支えた中国の高度成長の土台だった「城中村」と、高度に発展した未来都市の