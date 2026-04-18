伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（32）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は18日午前10時、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で第2局が始まり、戦型は先手・斎藤の矢倉へ進んだ。午前12時半からの昼食休憩までに45手進んだ。伊藤の先勝で迎え、過去の対戦成績は伊藤の6勝2敗。9局目の対戦で矢倉へ進んだのは初めてだった。斎藤が初手で角道を開け、3手目で左銀を上がった。4手目で角道を開けた伊藤に対し