世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「井戸に落ちたライオンを救えロープにかみつき大暴れ」についてです。◇多くの人がのぞき込む視線の先にいたのは…首まで水につかった1頭のライオンです。誤って井戸に落ち身動きが取れない状態に。集まった人々が騒然とする中、救助が始まります。ロープを使って救助を試みますが・・・抵抗するライオン。格闘すること30分ーはたして・・・なんとか無事に引き上げることが