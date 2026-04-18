ワンコが遊んでいる時の走り方がおかしいので、動物病院で診てもらったら…？まさかの診断結果が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で192万回を超えて表示され、6万5000件のいいねが寄せられています。 【動画：『犬の走り方がおかしい』足が悪いのではないかと心配で、動物病院に連れて行ったら…想定外だった『診断結果』】 ワンコの走り方がおかしい！？ Xアカウント「potato_maltipoo」に投稿されたのは、マルチー