プレミアリーグではトッテナムのまさかの降格の可能性が論じられているが、実質2部のチャンピオンシップでもまさかの降格が現実になろうとしている。昨季プレミアリーグを戦ったレスター・シティが現在23位と、降格の危機に直面しているのだ。3月初頭のブリストル戦以来、勝利がないレスター。クラブの経営破綻によって崩壊状態のシェフィールド・ウェンズデイ戦も1-1と勝ち点を落とし、先日はスウォンジー・シティに0-1と敗れた。