英チャンピオンシップ43節、ブラックバーン・ローヴァーズとコヴェントリー・シティの一戦は1-1のドローとなり、勝ち点1を積み上げたコヴェントリーが今季2位以上を確定させて来季のプレミアリーグ昇格を勝ち取った。引き分けでも昇格確定だったコヴェントリー。54分に森下龍矢のゴールを浴びてリードされていたが、84分にセットプレイからDFボビー・トーマスが頭で合わせて同点に。25年ぶりとなるプレミアリーグ昇格を決めている