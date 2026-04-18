チェルシーMFコール・パーマーには、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍するのではないかとの噂が持ち上がっていた。パーマーがマンチェスター出身で、幼い頃からマンUファンであること、チェルシーのオーナー陣と選手たち現場との間に軋轢があるのではと見られていることなどが噂にいくらか真実味を与えていた。ロンドンでホームシックになっているとも言われたパーマー。しかし、マンU移籍の可能性は「まったくない」と同選手は