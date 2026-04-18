リブ・マックスは、「リブマックスホステルズ東京上野」を4月1日に開業した。客室はダブルルームなど40室。室内にはWi-Fiや加湿機能付き空気清浄機を完備した。フロントには多言語対応のスタッフを配備して、周辺観光情報も案内する。館内にはコインランドリーと自動販売機を設置した。アクセスは、東京メトロ日比谷線入谷駅から徒歩約2分、JR上野駅から徒歩約10分、JR鶯谷駅から徒歩約9分。