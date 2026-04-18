17日、山形市の西蔵王公園付近で発生した林野火災は18日午前6時35分に鎮火が確認されました。警察と消防で出火原因を調べています。消防では19日朝まで現場で警戒を続けるということです。 17日午後2時過ぎ、山形市岩波の西蔵王公園展望広場の西側のり面で白煙が上がっているのを通行人の70代女性が発見し、119番通報しました。火は枯れ草や立木に燃え広がり、消防ではポンプ車など6台を出して消火活動にあたったほか、県の消防防