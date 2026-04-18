首都圏で暮らす金沢市にゆかりのある人たちが集う「TOKYO金澤CLUB」が17日夜、都内のホテルで開かれました。今回で19回目の開催となった「TOKYO金澤CLUB」は首都圏で暮らす金沢市出身者らが交流を深めようと2007年から開かれていて、今年はおよそ250人が参加しました。会では名誉会長を務める前田家19代当主・前田利宜さんが「金沢の応援団が集結したことを大変うれしく思う」と挨拶しました。また、金沢市出身の俳優で落語家のか