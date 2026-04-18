俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。撮影中に一度も褒めてくれなかった監督について語った。番組では、柳楽が過去に映画「浅草キッド」でタッグを組んだ劇団ひとりを取材。柳楽は「うわ！」と驚きながら「劇団監督はたけしさんのものまねがうまいんです。僕がやると“3点”みたいな」と辛口評価を受けたと明かした。劇団ひとりに取材を行ったMCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太