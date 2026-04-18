武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」が開幕した。開幕戦、1Rは1番車に指名された谷内健太（25＝京都）が逃げ切り、中近トリオが上位を独占した。「しっかり勝ち切る、したいレースをできるように、と思って走った。割とできたかなと思うけど、あそこまで迫られてしまったし、もう少し寄せ付けないくらいのレースをしないと。武雄は初めてだけど直線が長い。その辺も踏まえて走る」400バンクで初め