俳優の荒木飛羽（20）が18日、都内で行われたカレンダー『2026.4-27.3 TOWA ARAKI CALENDAR』発売記念イベント取材会に登壇。溺愛している年の離れた弟について語った。【写真】紫パーカー×白パンツのお気に入りカットを披露する荒木飛羽荒木には10歳離れた弟がいる。会う度に成長を感じるそうで、「保育園どう？」と絡み、弟から「もう小4だけど」というやりとりを明かした。そして、「この間まで保育園生だったのにな。自分