◆米大リーグアスレチックス―ホワイトソックス（１７日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４点をリードした７回２死満塁で３試合ぶりの本塁打となる６号満塁本塁打を放った。メジャー初の１試合３安打にもなった。１打席目こそ空振り三振に倒れたが、２、３打席目に２