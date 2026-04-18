NBAブルズの河村勇輝（24）が18日までに自身のインスタグラムを更新。名門ブルズでプレーできたことに感謝の言葉を並べた。自身のインスタグラムで「バスケを始めてからずっと憧れだったチームで、プレーできた事心より感謝します」と名門に感謝した。英語の文では「A real dream come true.I’m excited for whatever comes next!The work isn’t done（まさに夢が叶った瞬間だった。これからの展開が楽しみ！まだ終わらな