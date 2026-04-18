メ～テレ（名古屋テレビ） アジア・アジアパラ競技大会のメイン会場となる名古屋市瑞穂区のパロマ瑞穂スタジアムで、完成記念イベントが開かれました。 パロマ瑞穂スタジアムは、9月から始まるアジア・アジアパラ競技大会に向け建て替え工事が進められ、今年3月に完成しました。 完成式典には、元名古屋グランパス監督のドラガン・ストイコビッチさんらが登壇し、世界基準となった新たなスタジアムのコンセプトを