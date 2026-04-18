１５日、ＩＭＦと世界銀行の春季会合に合わせて行われた記者会見で発言するＩＭＦのゲオルギエワ専務理事（右）。（ワシントン＝新華社記者／李睿）【新華社ワシントン4月18日】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は15日、米ワシントンで開催中のIMFと世界銀行の春季会合に合わせて行った記者会見で、中東紛争による石油・天然ガスの供給混乱に深い懸念を示し、今後数週間でその影響はさらに深刻化する可能性があると指