中東戦争を議論するのは時期尚早アメリカの関税問題に畳みかけるようにして起きたのがアメリカ/イスラエルとイランの対立である。これについて、アウトモビリ・ランボルギーニのステファン・ヴィンケルマン会長兼CEOはどのように受けとめているのか。【画像】日本は世界で3番目の市場へ成長！昨年開催された『ランボルギーニ・デイ・ジャパン』全14枚「いま、私たちが議論しているのは、今年に入ってから中東で始まった戦争のこ