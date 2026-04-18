◇ア・リーグホワイトソックス―アスレチックス（2026年4月17日サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で出場。14日（同15日）のレイズ戦以来、3試合ぶりとなる6号本塁打を放った。また、第2、3打席でも安打を放っており、複数安打はメジャー初となった。ここまで2安打を放っている村上は、5―1の7回2死満塁で第5打席を迎えると、フルカ