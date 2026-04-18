ホワイトソックス傘下3Aの西田陸浮内野手（24）が17日（日本時間18日）、マーリンズ傘下3Aジャクソンビル戦に「1番・二塁」で先発出場。今季初本塁打を放った。0−4の9回の第4打席で相手右腕にファウルで粘り、1ボール2ストライクからの7球目、内角スライダーを捉え右翼スタンドに運んだ。西田はこの日、2Aから3Aに昇格。即スタメン出場すると、本塁打を含む4打数2安打と結果を残し、アピールに成功した。2Aでは今季11試合で