133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第12回は、「イースター島のモアイ」をご紹介します。【写真】復興されたモアイ像には、実は日本が関わっているものも…* * * * * * *空を見つめる謎多き石像イースター島最も近い有人島からでも、2000kmの距離があるイースター島。360度見渡す限