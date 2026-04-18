主演、稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾の映画『バナ穴 BANA_ANA』が、2026年初夏にグランドシネマサンシャイン 池袋ほかにて公開される。【写真】小澤征悦さんはつよぽんとギターを弾けたのか…？本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。監督・脚本は、前作に引き続きCMのみならず映画・舞台とジャンルを超えて活躍する鬼才・山内ケンジ。また