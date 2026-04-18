携帯型デジタルペット『たまごっち』誕生30周年の記念展「大たまごっち展」が、6月6日（土）〜6月28日（日）の期間、北海道・札幌にあるサッポロファクトリー3条館3階で開催される。【写真】ゲットしたい！ 「ローソンチケット」限定チケットに付いてくるグッズ■ヘンテコで愛らしい生き物の魅力を深掘り今回開催される「大たまごっち展」は、30年を振り返るだけでなく、まるで『たまごっち』の中に入り込んだかのような体験を