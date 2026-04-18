文字通りの「完敗」だった。アメリカ女子代表との敵地での３連戦。現地４月17日にラストの３戦目に臨んだなでしこジャパンは、０−３で敗れた。劣勢を強いられた前半は、粘り強い守備でなんとか無失点に抑えた。だが、迎えた後半は47分にCKから先制を許すと、56分にショートカウンターをくらい追加点を献上。64分には再び、CKからゴールを割られた。攻撃面では思うように決定機を作れず、アメリカの組織的かつ高い強度の守