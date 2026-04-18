俳優の荒木飛羽（20）が18日、都内で行われたカレンダー『2026.4-27.3 TOWA ARAKI CALENDAR』発売記念イベント取材会に登壇。自身のプライベートを明かしたほか、憧れの俳優について語った。【全身ショット】レザージャケットをかっこよく着こなす荒木飛羽カレンダーが発売され、荒木は「みなさんに喜んでいただけるカレンダーになればうれしい」とにっこり。気に入っているカットは、紫のパーカーを着ているカットだという。