ソフトバンクの大竹風雅投手（26）が18日、支配下登録され、みずほペイペイドームで会見を行った。背番号は59。救援陣の一角としての働きが期待される最速155キロ右腕は「これからスタートできる。母がちょうど福岡に試合を見に来ていて。伝えたら涙を流して喜んでくれました」と話した。21年のドラフト5位で東北福祉大から入団。1年目の4月に右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、同年オフに育成契約で再出