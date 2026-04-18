将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（32）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われている。シリーズは伊藤叡王が先勝を飾っており、連勝で3連覇に“王手”をかけるか、斎藤八段が追いつくか、大きな注目が集まっている。本局は、斎藤八段の先手で矢倉の出だしとなった。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 注目の第2局（生中継中）伊藤叡王の3連覇か、2期連続挑戦者