お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。親しくしているお笑い芸人を明かす場面があった。休日は何をしているかと問われた大久保は「洗濯して犬の散歩行って掃除機かけて、いろいろやっているうちに午前中終わるでしょう」と愛犬の世話などで時間が取られるとした。MCの「品川庄司」庄司智春が「後輩の芸人さんとかと遊んだりもするんで