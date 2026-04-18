オアシズ大久保佳代子（54）が18日放送の、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）にゲスト出演。藤本美貴、庄司智春夫妻がそろい踏みの番組オープニングにツッコミを入れた。キッチン付きの撮影スタジオで藤本と庄司がオープニング曲を歌唱。「野菜がたっぷりとれる〜♪」と藤本のパートのときにキッチン横のドアが開いて、大久保が入った。夫婦二人が歌っていることを確認した大久保は「無理、無理、無理、無理」と