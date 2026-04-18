イランのガリバフ国会議長は17日、アメリカ側の海上封鎖が続く限りホルムズ海峡は開かれないと警告しました。アラグチ外相は「完全に開放する」と発表していましたが、実現は不透明な情勢です。ホルムズ海峡をめぐりイランのアラグチ外相は17日、全面的に開放されると表明しましたが、アメリカのトランプ大統領はイランの港湾に対する海上封鎖は合意が成立するまで続けると強調しています。こうした中、イラン側の交渉責任者ガリバ