8人組ダンスボーカルグループのICEx（アイス）の志賀李玖（21）が18日、都内で初写真集「遊色」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催した。撮影は沖縄県で行い、「初めて沖縄を訪れました。砂浜もさらさらで、海もきれいで最高でした」と満面の笑みを浮かべ、「ソーキそばやタコライスを初めて食べて、タコライスは『タコ』ってあるから、タコが入っているのかと思っていた。お肉や野菜が入っていてすごくおいしかったです」と語っ