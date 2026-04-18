春の九州高校野球大会が18日、鹿児島市で開幕しました。九州高校野球大会の鹿児島開催は2021年秋以来、4年半ぶりとなります。 大会は九州・沖縄各県の16校がトーナメントで戦い、鹿児島からは神村学園、鹿屋中央、川内、鹿児島商業の4校が出場します。 鹿児島市の平和リース球場で18日朝、開会式があり、鹿屋中央の東脩斗主将が選手宣誓しました。 （鹿屋中央 東脩斗主将）「私たちは見る人の心に感動と勇気を届