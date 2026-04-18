枕崎沖で漁船が転覆 枕崎市沖で17日、漁船が転覆し、乗船していた4人のうち1人の行方が分からなくなっていた事故の続報で、18日朝、現場近くで男性が見つかり、心肺停止の状態で病院に運ばれました。 （記者）「一夜明けた今日も捜索が続いている」 鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時すぎ、枕崎市の立神岩の沖合で漁船「第十八幸丸」が転覆しました。 信清さんとみられる男性 心肺停止の状態 乗船していた4人の