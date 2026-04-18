１５日、広州交易会の会場に設けられたサービスロボット専門エリア。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州4月18日】中国広東省広州市で15日、第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が開幕した。今期はサービスロボットを専門に展示するエリアが設けられ、業界大手46社が技術革新や多様な活用事例を紹介した。１５日、広州交易会で卓上人型ロボットと交流する海外バイヤー。（広州＝新華社記者／〓華）１５日、広州交易会