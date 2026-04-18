中国国防部の張暁剛報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月18日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は17日、自衛隊の艦艇が同日台湾海峡を通過したとして、日本に厳正な申し入れを行い、強く抗議したと表明した。張氏は次のように述べた。日本の駆逐艦「いかづち」が台湾海峡を通過し、東部戦区が海空の兵力を動員し、全過程にわたり追跡監視を行い、有効な規制と管制を実施した。われわれは既に日本に厳