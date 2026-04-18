東日本は晴れる所が多いでしょう。北日本や西日本は雲が多く、雨の降る所がありそうです。午後は九州の南部を中心に本降りの雨となる所があるでしょう。近畿や四国は日の差す所がありますが、にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。北日本は夜にかけて雨の止む所が多くなりそうです。関東から西の各地では気温が23℃前後まで上がるでしょう。晴れる関東はきのうより3℃ほど高く、初夏の陽気となりそうです。