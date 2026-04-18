第2ラウンド、通算13アンダーで2位の岩井千怜＝エルカバレロCC（共同）【ロサンゼルス共同】米女子ゴルフのJMイーグルLA選手権は17日、ロサンゼルスのエルカバレロCC（パー72）で第2ラウンドが行われ、首位から出た岩井千怜が68で回り、通算13アンダーの131でトップのキム・セヨン（韓国）と1打差の2位となった。勝みなみが通算8アンダーの7位につけ、山下美夢有と岩井明愛が5アンダーの20位。古江彩佳と馬場咲希が4アンダーの