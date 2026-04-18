■MLBロッキーズ 1ー7 ドジャース（日本時間18日、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数2安打。相手先発・菅野智之（36）に対し、第1打席から2打席連続で安打を放つなど得点に貢献。昨季から続く連続試合出塁記録を「49」に伸ばした。試合はM.マンシー（35）が2発など計13安打7得点で快勝し、チームは4連勝を飾った。気温0度と極寒の中始まった試合。1回、