プロ野球・中日は18日、杉浦稔大投手を1軍登録しました。杉浦投手は13年目の34歳。2013年ドラフト1位でヤクルトに入団すると、2017年途中に日本ハムへトレードで移籍しました。移籍後の2021年には、クローザーとして、56試合で防御率2.96、28セーブを記録。昨季は18試合で2勝2敗、1ホールド、防御率4.96の成績でした。今季は12日に金銭トレードで日本ハムから中日に移籍、今季は1軍の出場はまだなく2軍では移籍前含め6試合に登板し