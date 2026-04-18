B1西地区の広島ドラゴンフライズは4月18日、ドウェイン・エバンスが負傷し、「左アキレス腱部分損傷」と診断されたことを発表した。全治は未定とされている。 クラブの発表によると、エバンスは4月15日に行われた長崎ヴェルカ戦で負傷。18日に開催される島根スサノオマジック戦はエントリー外となることも併せて発表された。 現在34歳のエバンスは、201センチ104キロのスモールフォワード兼パワ&#