開催：2026.4.18 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 1 - 7 [ドジャース] MLBの試合が18日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。 ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するドジャースの先発投手はタイラー・グラスノーで試合は開始した。 1回表、3番 ウィル・スミス 4球目を打ってセンターへの犠