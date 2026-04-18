プロ野球・西武は18日、栗山巧選手と茶野篤政選手を1軍登録。渡邉勇太朗投手と佐藤太陽選手の登録を抹消しました。今季限りでの引退を表明している栗山選手は開幕を2軍で迎えましたが、ここまでファームで8試合に出場し16打数7安打、打率.438をマークし1軍昇格となりました。茶野選手はオリックスから2025年の現役ドラフトで入団。ここまでファームで11試合出場し打率.270としています。抹消された渡邉選手は前日の日本ハム戦で登