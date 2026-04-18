ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYとYouTube登録者数230万人超のユーチューバー、ナオキマン（Naokiman）がコラボした。13日にDIRの楽曲「MOBS」が、ナオキマンのYouTube「NMS STUDIO」の動画「暗殺された政治家の行方とは?!」のエンディング曲に起用された。すでに視聴回数は112万以上、高評価も3万以上を記録している。ナオキマンは以前から、DIRの熱心なファンであることを公言。DIRの4月8日リリースのアルバム「MORTAL DOWN