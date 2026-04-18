◇近畿学生野球春季リーグ第3節2回戦阪南大5X―2大阪工業大（延長10回タイブレーク）（2026年4月18日大阪シティ信金スタジアム）阪南大が連勝で2つ目の勝ち点を挙げた。延長10回、手堅く送りバントで1死二、三塁した。ここで1番・澤田哉斗（2年、広陵）がカウント3―1から右翼越えにサヨナラ3ランを放った。「甘い球が来たら打ってやろうと思っていました。少しこすった打球だったけれど、ライトフライでもオーケーだ