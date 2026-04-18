歌手和田アキ子（76）は18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。気象庁が、最高気温が40度以上となった日について、新たに「酷暑日（こくしょび）」とすることを決めたことをめぐって“衝撃発言”を繰り返し、アシスタントのフリーアナウンサー垣花正から、やんわり苦言を呈されるひと幕があった。17日に発表された「酷暑日」は、天気予報などで使われる「予報用語」の1