メッツの連敗が止まらない。１７日（日本時間１８日）の敵地カブス戦も先発の千賀が７失点の背信投球で４―１２と大敗。９連敗を喫した。ＭＬＢ公式によると２００４年の８月〜９月にかけて喫して以来の大型連敗だという。この日は１番にベンジ、２番にビシェット、３番にリンドアを置くなど打順を入れ替えてカブスと同じ１４安打を放ったが、チグハグな攻撃で決定打が出なかった。トンネルを抜けられず、メンドーサ監督の退陣