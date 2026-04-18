2026年3月21日および22日の2日間、台湾・高雄にて台湾最大級の音楽フェス＜大港開唱 Megaport Festival＞が開催された。今年で17回目を迎えた本フェスは、台湾国内アーティストに加え、日本から結束バンドやHiromi’s Sonicwonder、アイナ・ジ・エンド(AiNA THE END)など12組が出演。さらにフィンランドのKäärijä、フランスからTSSやNOVELISTSもラインナップに名を連ねるなど、国際色を年々強めている。NOVELISTSK&