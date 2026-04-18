YURAサマ(Psycho le Cému)とヒィロ(ex.ν[NEU])がバンギャルを救うべく、ヘドバン痛を軽減するプロジェクトを始動することが発表となった。Psycho le Cémuのドラマーとして活動をしながら、エアロビクスのインストラクターとしてレッスンを行うなど、健康意識高めのYURAサマ。元ν[NEU]のベース兼リーダーであり、現在は小顔＆痩身エステサロン『DearLily』オーナー兼エステティシャンとして施術を行っている美容意識高